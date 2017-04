CIVIS Kinopreis - Publikumspreis für europäische Filmproduktionen

Der CIVIS Kinopreis zeichnet europäische Filmproduktionen im deutschen Kino zum Thema kulturelle Vielfalt aus. Prämiert werden Filme, die das friedliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlichster nationaler, ethnischer, religiöser oder kultureller Herkunft fördern. CIVIS will für Themen der Migration, Integration und kulturellen Vielfalt sensibilisieren und durch beispielhafte Programme für ein junges Europa der Vielfalt werben.

Die Fähigkeit der europäischen Gesellschaften, den ethnischen, kulturellen und religiösen Wandel zu integrieren sowie kulturelle Vielfalt als Potential gesellschaftlicher Entwicklung zu begreifen und zu bündeln, ist zentrale Aufgabe europäischer Politik. Der Schutz des freiheitlich-demokratischen Raumes vor fundamentalistischen und rechtsextremen Übergriffen sowie vor populistischen Scheinlösungen wird zu einem der wichtigsten Anliegen der europäischen Bürgergesellschaft.

Der CIVIS Kinopreis will zu dieser Gegenwarts- und Zukunftsaufgabe ein nachhaltiges und publikumswirksames Zeichen in der deutschen Öffentlichkeit setzen: Für Integration und kulturelle Vielfalt – gegen Rassismus und Diskriminierung. Der CIVIS Kinopreis wird, gemeinsam mit mehreren Partnern, von der CIVIS Medienstiftung für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa veranstaltet.